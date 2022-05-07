بدر بالعبيد: فرص الهلال في التتويج بالدوري انتهت وسيفوز على الاتحاد في المباراة القادمة (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أكد ‏بدر بالعبيد أن فرص فريق الهلال في التتويج بالدوري انتهت، لافتاً إلى أن الهلال سيفوز على الاتحاد في المباراة القادمة.

وقال بالعبيد :” لدينا في المملكة دوري قوي وليس كما يقول الشارع الرياضي بأنه دوري هش وضعيف، قد تتجاوز قيمته الفنية قيمة دوري الأبطال، ولكن يظل دوري الأبطال قوي جداً، ولا يمكن القياس على مراحل لها ظروفها وإمكانياتها في هذه الفترة”.

وأضاف ” يميز الهلال في هذه البطولة قوته وثقته في نفسه وهويته وإرثه البطولي وتركيزه في مساره وعمله، وكذلك ما يميزه أنه ترمومتر الكرة السعودية، فضلاً عن إنه دائماً حاضرا ومشرفا للكرة السعودية بالدرجة الأولى، والكرة الآسيوية بالدرجة الثانية “.