لاعب المنتخب القطري: في الخليج ننتظر من سيكون بطل دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

قال لاعب الدحيل ومنتخب قطر المعز علي، إنه يشجع نادي الهلال، مبديا سعادته بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2022.

وقال المعز علي:”نحن في الخليج ننتظر بفارغ الصبر من سيكون بطل دوري المحترفين هذا العام”، لافتا: “بالنسبة لي، سالم الدوسري وسلمان الفرج هما أفضل اللاعبين في دوري المحترفين”.

وأشار:” كل نادٍ في دوري المحترفين لديه لاعب مميز ويمنحه ثقلاً كبيراً مثل عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد وإيفر بانيغا مع الشباب ولياندر تاوامبا مع التعاون وأوديون إيغالو وهيون سو مع الهلال”