بالفيديو.. الهلال يكتسح ضمك برباعية

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق الهلال على نظيره ضمك بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في إطار الجولة ٢٦ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن مصعب الجوير من تسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة ٣٦،فيما أحرز الهدف الثاني ماثيوس بيريرا في الدقيقة ٧٥، بينما سجل موسى ماريجا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة ٨٠، وأحرز إيجالو الهدف الرابع في الدقيقة ٢+90.

وأحرز إيميليو زيلايا الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة ٣ من عمر المباراة، فيما سجل منصور حمزي الهدف الثاتي للفريق في الدقيقة ٤٠.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال سيواجه نظيره الإتفاق يوم الأربعاء ١١ مايو، بينما يواجه ضمك فريق الفيحاء يوم الجمعة ١٣ مايو.