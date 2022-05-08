مواصفات السيارة الرياضية فيراري يونيكا SP48

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن هناك انطلاقة أخرى للصناع الإيطالي مع أحدث سيارة لقسم المشاريع هناك، وهي السيارة الرياضية فيراري SP48 يونيكا، .

تأتي السيارة فيراري SP48 يونيكا من الداخل بمقاعد رياضية انيقة المظهر من جلد الكانترا المميز، مع لمسات مثقوبة بالليزر، وحزمة داخلية من التقنيات العصرية مع أنظمة دعم قائد المركبة.

وترتكز على جنوط رياضية تتخذ تصميم النجمة مع طلاء باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى فتحات تهوية جانبية، ومصابيح عدوانية المظهر بتقنية LED.

والجدير بالذكر أن الشركة لم تذكر أي بيانات خاصة بقوة المحرك، مما تشير الاحتمالات أن السيارة فيراري SP48 يونيكا تتمتع بقدرات قياسية عبر محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر.