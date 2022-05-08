بالفيديو .. أعراض مزاجية تظهر عند الإصابة اضطراب ما بعد العطلة

أميرة خالد(صدى):

أكد جميل الحواس، متخصص في علم النفس والصحة النفسية، أن اضطراب ما بعد العطلة ليس معد للمحيطين بالشخص المصاب به.

وأضاف أن هذا الاضطراب قد يصاحبه تقلبات مزاجية ومنها عدم التحكم في ردة الفعل، والغضب مؤكدًا أن هذا الاضطراب في الغالب يكون تأثيراته بسيطة جدًا، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الطبيب هو من يحدد الأثار الجانبية التي قد يتعرض لها الإنسان في حال تناول أدوية معينة وكان يعاني اضطراب ما بعد العطلة.