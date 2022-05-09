الموز يساعد في الحصول على نوم جيد

أميرة خالد(صدى):

أوضح تقرير بريطاني، فائدة أخرى لفاكهة الموز تتعلق بمساعدة الشخص في الحصول على نوم جيد خلال ساعات الليل؛ حيث يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 والبروتين، والتي تُساعد في إنتاج هرمونات السيروتونين والميلاتونين.

وذكر التقرير، أن سبب مساعدة الموز في النوم بشكل جيد أيضاً هو وجود حمض أميني فيه يعرف باسم “التربتوفان” والذي ينتج السيروتونين وهو ناقل عصبي يعزز الاسترخاء.

وأشار إلى أن الموز يحتوي على البوتاسيوم الذي يُساعد أيضاً على خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.