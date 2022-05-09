البلدية والقروية تحذر من موقع وهمي يزعم استقبال طلبات وتعويضات أحياء جدة

جدة(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن رصد أحد الحسابات الوهمية على “إنستجرام” وموقع إلكتروني وهمي يدعي استقبال طلبات تعويض أحياء جدة، ورقم اتصال يدعو المواطنين إلى تحميل البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص والعقارات.

وحذرت الوزارة الجميع من التعامل مع هذا الموقع الوهمي على شبكة الإنترنت، حاجة على عدم تحميل أي ملفات شخصية عائدة لهم حفاظاً على خصوصية معلوماتهم، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي للوزارة هو هنا.