التجمع الصحي الثاني: نقل الدم باستمرار علاجا رئيسيا لـ “الثلاسيميا”

أميرة خالد(صدى):

عرّف تجمع الرياض الصحي الثاني مرض الثلاسيميا أو أنيميا البحر الأبيض، مبيناً أعراضه وكيفية علاجه.

وقال تجمع الرياض الصحي أن الثلاسيميا هو أحد أمراض الدم، ينتج عن خلل وراثي يؤدي إلى نقص في إنتاج “الهيموجلوبين” المكون الأساسي لكرات الدم الحمراء.

وأشار إلى بعض أعراض المرض والتي كانت من بينها تشوهات العظام ،الإحساس بالتعب والخمول ،تأخر النمو ،انتفاخ في البطن ، شحوب واصفرار البشرة ،والتعرض للالتهابات بشكل متكرر.

وأكد أن علاج الثلاسيميا يعتمد على نوع وشدة المرض، لافتاً إلى أن نقل الدم باستمرار يعد علاجا رئيسياً له.