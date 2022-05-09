بالفيديو.. وزير التعليم: المعلمون ورثة الأنبياء وحتى الحوت يسبح لهم

الرياض(صدى):

أشاد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بالمعلمين، مثمنا جهودهم ورسالتهم في المجتمع والمنظومة المجتمعية.

وأضاف أن كل العلم والتعلم يدور حول المعلمين سواء كانوا في التعليم أو في رياض الأطفال أو في الجامعات أو في التدريب.

وتابع :”المعلمون هم من يعلمون الناس الخير، وهم ورثة الأنبياء، حتى الحوت يسبح لهم وهو في جوف الماء.

ووجه وزير التعليم لهم رسالة شكر لكونهم أصحاب رسالة، وليسوا أصحاب وظيفة، مؤكدا أن ما يقدموه سيكون لهم أثره الكبير في بناء جيل قادم.