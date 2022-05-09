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الحصيني يوضح موعد بداية ونهاية فصل الصيف فعليا وفلكيا

الحصيني يوضح موعد بداية ونهاية فصل الصيف فعليا وفلكيا
الرياض(صدى):

كشف خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني عن موعد بداية ونهاية فصل الصيف فعليا وفلكيا.

وقال عبدالعزيز الحصيني:” فصل الصيف يبدأ فعلياً يوم الثلاثاء 8 ذو القعدة 1443 هـ، الموافق 7 يونيو، وذلك مع دخول نجم “الثريا” أول أنواء الصيف”.

وأشار:” فصل الصيف يبدأ فلكياً 22 ذو القعدة 1443 هـ، الموافق 21 يونيو، وينتهي فعلياً بتاريخ 10 صفر 1444 هـ، الموافق 6 سبتمبر، بدخول “الجبهة” أول أنواء الخريف، وينتهي فلكياً بتاريخ 26 صفر 1444 هـ، الموافق 22 سبتمبر”.

 

 


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