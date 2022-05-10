السفارة في المغرب تكشف الوضع الصحي للمواطن التائه

مليكة فؤاد(صدى):

أصدرت سفارة المملكة في المغرب بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن المواطن الذي يمر بظروف صحية في المغرب، مؤكدة أنه سوف يصل إلى المملكة خلال ساعات.

وأكدت السفارة أن المواطن يتمتع بصحة جيدة، وأنه تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي.

وأشارت إلى أنه تم إنهاء إجراءات عودته إلى المملكة بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، ومن المقرر أن يصل صباح الثلاثاء، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر خلال اليومين الماضيين، عقب فقدان المواطن كافة أوراقه الرسمية وأمواله، حيث أكد أنه لا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.

اقرأ أيضا