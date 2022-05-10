أسباب مشكلة تأخر المشي لدى الأطفال

أميرة خالد(صدى):

تعد مشكلة تأخر المشي لدى الأطفال من أبرز المشاكل التي يعاني منها عدد من الأطفال وهو الأمر الذي يسبب خوف الأمهات لتلجأ بعضهن لعرض الطفل على دكتور العظام، ونستعرض أبرز الأسباب التي تؤدي لتأخر المشي.

تتضمن تلك الأسباب معاناة الطفل تشوه في عظام الحوض أو من القدم المخلبية ونقص فيتامين دال والكالسيوم وسوء التغذية بوجه عام وعدم تعريض الطفل لأشعة الشمس.

كما تشمل الأسباب عدم قيام الأم بتمرين الطفل على المشي ووجود بعض الاضطرابات العصبية مثل الشلل الدماغي أو متلازمة داون وضمور العضلات وخمول الغدة الدرقية.