بالصور.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بفستان أحمر جرئ

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في جلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الاشهر “إنستجرام”.

وخطفت رانيا يوسف الأنظار بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا طويلاً، مجسمًا، ينتمي لصيحة الكب، أتسم بكشكه من الأمام، ومزين بجوانتي بأكمام ليواكب أحدث صيحات الموضة في 2022، صمم من قماش المخمل الناعم باللون الأحمر الصارخ، وزين بشق مثير كشف عن أحد ساقيها.

واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية بسيطة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون النبيتي الغامق في الشفاه بأنامل خبير التجميل علاء التونسي.