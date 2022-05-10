شاهد.. والد قتيل يوضح سبب عفوه عن السجين ” محمد أبو خشم ” لوجه الله  

نجران(صدى):

تحدث هادي آل معجبة والد القتيل، عن سبب عفوه عن السجين محمد بن صالح آل أبو خشم، لوجه الله في القضية التي استمرت 18 سنة.

وقال هادي آل معجبة:”كان في حرمة أثرت علينا ودخلت 5 من بيوتنا، المرة الأولى جاءت إلى بيتي، وفي المرة الثانية والثالثة والرابعة كانت عند إخواني، وفي المرة الخامسة كانت عند ولد أخوي، من الناس المؤثرين في القضية”.

وأشار:”العفو كان قرار ولم نطلب أي مبلغ أو شروط إلا الأجر عند الله، والجميل في القبائل عُرض علينا 105 مليون ريال وشيك مفتوح ووظائف وسيارات،ولكن نحن طمعنا فيما عند الله”.

وطالب بسرعة الإفراج عن السجين، وتسريع الإجراءات الخاصة بالتنازل، ليعود إلى أهله.