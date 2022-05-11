صور..لحظة استقبال الأميرة هيفاء آل سعود لليونيل ميسي في جدة التاريخية

جدة(صدى):

استقبلت مساعدة وزير السياحة، سمو الأميرة هيفاء آل سعود، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، في جدة التاريخية.

ونشرت الأميرة هيفاء مجموعة من الصور التي وثقت استقبال ميسي، معلقة بقولها: استضفت اليوم ميسي وأصدقائه في جولة في جدة التاريخية.

وأضافت: تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباع مميز عند ضيوفنا، جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة، ميسي سفيرًا للسياحة السعودية، أتطلع إلى الترحيب به وعائلته وأصدقائه مرة أخرى قريبًا جدًا.

يذكر أن وزير السياحة أحمد الخطيب، قد أعلن الأثنين، تعيين نجم كرة القدم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي سفيرا للسياحة في المملكة.