السليمان: لا يلزم التتابع في صيام الست من شوال

عادل الحربي(صدى):

رد الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، على استفسار حول ما إذا كان يلزم التتابع في صيام الست من شهر شوال.

وقال السليمان خلال برنامج فتاوى، إنه لا يلزم التتابع، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر.

وأضاف: الحديث لم يحدد، والمقصود أن الشخص يصوم أي أيام يستطيع بعد أن يقضي ما عليه، وإذا أراد أن يؤخره لوسط الشهر أو آخره فلا حرج في ذلك.