بالصور.. مواصفات الجيل الجديد من فولكس فاجن باسات

أميرة خالد(صدى):

يأتي الجيل الجديد القادم من فولكس فاجن باسات في مجموعة جديدة من صور التجسس، وهذه المرة تُظهر النسخة الهجينة من السيارة العائلية الألمانية.

وستتركز باسات على قاعدة عجلات طويلة، واستناداً إلى ما يمكننا رؤيته في هذه الصور، سيكون أكبر قليلاً من الطراز السابق، وستتوفر بلوحة حيث تمتد المنطقة حول العمود B .

وستتوفر أن هذه السيارة الكهربائية ذات السقف الطويل التي يُعتقد أنها تسمى Passat Variant eHybrid ، بمنفذ شحن على الحاجز الأيسر الأمامي.

بينما يتميز التصميم الخارجي بتصميم متطور، فإن التصميم الداخلي لسيارة باسات الجديدة بجميع إصداراتها سيكون جديدًا بشكل جذري، حيث أظهرت الصور التي تم التقاطها في وقت سابق من هذا الشهر لوحة تحكم جديدة بتصميم أكثر أناقة.