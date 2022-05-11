بالفيديو.. لحظة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

وكالات(صدى):

وثقت مقاطع مصورة، لحظة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة “الجزيرة” في جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت الفيديوهات، إصابة شيرين أبو عاقلة ومحاولة إسعافها من المرافقين لها ولكنها فارقت الحياة إثر إصابتها برصاصة في الرأس.

وجاء ذلك أثناء تغطية اقتحام مخيم “جنين”؛ حيث كانت ترتدي سترة الصحفيين، كما أصيب الصحفي على السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.

ومن الجدير بالذكر، أن الصحفية شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية الجنسية مسيحية الديانة، وتعود جذورها إلى مدينة بيت لحم الفلسطينية.

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