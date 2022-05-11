بالفيديو.. الخثلان يوضح ‏ضوابط خروج المرأة في عدة المُتوفى عنها زوجها

علي القحطاني(صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، ضوابط خروج المرأة في عدة المُتوفى عنها زوجها.

وقال الدكتور سعد الخثلان، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أن المرأة المتوفى عنها زوجها تكون في العدة 4 أشهر وعشرًا إلا أن تكون حاملًا فتنقضي عدتها بوضع الحمل، لافتًا إلى أن أثناء العدة تتجنب المرأة 5 أمور.

وأشار “الخثلان” إلى أن أول أمر هو الزينة في البدن وأي نوع من أنواع الزينة، فضلًا عن تجنب الزينة في اللباس، وتجنب الحلي بجميع أنواعه وإذا كان عليها أي نوع من أنواع الحلي فإنها تخلعه، كما تجتنب الطيب حتى البخور أو الذي يوجد في أنواع الشامبو إذا كان ظاهرًا.

وأكد الشيخ سعد الخثلان، أن المرأة المتوفى عنها زوجة تتجنب في العدة الخروج من منزل زوجها إلا لحاجة ويتأكد بقاءها في الليل أكثر من النهار لأن الليل هو موضع “البيتوتة”، مضيفًا أن الحاجة المرجع فيها للعرف.