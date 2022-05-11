‏بالفيديو.. وزير الطاقة يرد على من يلقي باللوم على أوبك بلس

الرياض(صدى):

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إلقاء اللوم على “أوبك بلس” هدفه تحويل الانتباه عن ارتفاع أسعار الوقود بأنواعه في أمريكا وكذلك العالم.

وتساءل وزير الطاقة لماذا ينصب التركيز على سعر الخام الذي بلغ 100 دولار ولا يركز العالم على أسعار البنزين التي بلغت 250 دولارًا أو الديزل أو غيرها، لافتًا إلى أنه في مارس 2021 وصلت أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا 2.8 دولار، وآخر مرة حاليًا وصلت إلى حوالي 7 أو 8 دولارات.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه يتم إلقاء اللوم على “أوبك بلس” وهو ليس حلًا ولا يجنبنا أزمة الطاقة المحتملة، مؤكدًا أن العالم بحاجة إلى أن يستيقظ على الواقع فالسعة الإنتاجية للطاقة تستنفد على جميع المستويات، بما في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي.