الظهور الأول لرجل الأعمال أبو هشيمة بعد انفصاله

القاهرة(صدى):

شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورتين له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستغرام “.

وأثار خبر طلاق رجل الأعمال والفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وتصدَّر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، والذي أكدته الفنانة، وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد احتفل بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسميًا ، قبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2022 .