كشف هوية سارق منزل بنزيما بعد 3 سنوات من البحث

وكالات(صدى):

أسفرت جهود الشرطة الألبانية مع المنظمة الجنائية الدولية “الإنتربول” في القبض على سارق منزل مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، وذلك بعد 3 سنوات من البحث.

وكان منزل اللاعب قد تعرض للسرقة يوم 27 فبراير 2019، وذلك على هامش خسارة فريقه في المباراة التي أقيمت أمام فريق برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو.

وساعدت الجهود الأمنية في تحديد هوية السارق، إذ اتضح أن المتهم هو موظف كبير في القطاع الحكومي الألباني، ويدعى ألفريد بروداني، وتورط في 40 منزلا في أسبانيا منذ عام 2013.