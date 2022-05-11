أميرة خالد(صدى):

قدم مجلس الصحة الخليجي 4 نصائح فعَّالة للتغلب على الخمول البدني الذي يمنع الإنسان من الاستمتاع بحياته واغتنام الفرص التي قد تأتي لو كان أكثر نشاطاً.

وأضاف أن الإنسان يتغلب على الخمول البدني من خلال أدخل الحركة في كل الأنشطة اليومية مثل أن ينجز الفرد أعماله واقفا أو تحرك 5 دقائق لكل ساعة.

وشملت الرسائل ممارسة الرياضة، لنصف ساعة على الأقل يومياً، وتجنب فترات الجلوس الطويلة، وتقليل فترات الجلوس على الأجهزة الإلكترونية ومشاهدة التلفاز، ومصاحبة المتحركين الذين يشجعون على الحركة والنشاط.