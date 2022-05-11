مدرب الاتفاق: مباراة الحزم ستُجدد حظوظنا في البقاء

نواف السالم(صدى):

أوضح المدير الفني الفرنسي لفريق الاتفاق، باتريس كارتيرون، أنه أخطر لاعبيه عقب مواجهة الهلال بأن مباراة الحزم هي من ستُجدد حظوظهم في البقاء.

وأشار باتريس كارتيرون:”تحدثت مع اللاعبين بعد مواجهة الهلال حول أن مباراتنا المقبلة ضد الحزم هي من ستجدد حظوظنا في البقاء”.

وأبان: “الهلال فريق قوي ولو بالاحتياط ونعترف بأن الهلال هو الأفضل وحارسنا مبولحي أبقانا في أجواء المباراة بتصديه لكرات خطرة في الشوط الأول”.

ومن المقرر أن الاتفاق يواجه نظيره الحزم، الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري