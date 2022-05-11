بالفيديو.. شقيق المواطن العائد من المغرب: اتهموا أخويا بأنه مسحور وسوف أقاضيهم

الرياض(صدى):

أبدى شقيق المواطن العائد من المغرب عبد الهادي الزهراني استيائه من الاتهامات التي يوجهها البعض لشقيقه بأنه مدمن مخدرات، وأنه مسحور.

وتابع :”خافوا الله فينا والدتنا طريحة الفراش بسبب كلام الناس، اتهموا أخويا بالسحر وأنه مدمن مخدرات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أنه سوف يقاضي من يتهم شقيقه بأنه مسحور أو مدمن مخدرات، لافتا إلى أن الأخير يعاني من حالة نفسية منذ 10 سنوات، مضيفا أن شقيقه أخذ إجازة رسمية وذهب إلى المغرب وبعد انتهاء الإجازة تعذر عودته للوطن بسبب الحجر الصحي.

يذكر أن سفارة المملكة في المغرب أصدرت بيانا، بشأن المواطن الذي يمر بظروف صحية في المغرب، مؤكدة أنه تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي.

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