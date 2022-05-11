“الحائلي” يوجه رسالة لجماهير الإتحاد قبل مباراة الهلال المرتقبة

طلال الغامدي(صدى):

أصدر أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء قرارًا عاجلًا، وذلك قبيل مباراة الفريق أمام الهلال، مساء الأحد القادم.

وقال الحائلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”‏جماهير الاتحاد الوفية والحبيبة.. تقديراً لمكانتكم ودوركم التاريخي والمؤثر في مسيرة النادي؛ فقد وجّهت بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة عن أسعارها الطبيعية والمعتادة”.

وأضاف “أنا واحد منكم واليكم ولا أنظر لكم إلا بعين واحدة وهي (أنا أنتم).. ننتظركم الأحد في الجوهرة