إصابات في اشتعال طائرة صينية انحرفت عن المدرج

بكين(صدى):

شهدت الصين حادث انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبيل الإقلاع في مدينة ”تشونغتشينغ“ صباح اليوم الخميس.

وكانت الطائرة تتهيأ للإقلاع في رحلة داخلية إلى لاسا عاصمة إقليم التبت، حين خرجت عن المدرج، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الطائرة.

وأسفرت الحادثة عن جرحى، من دون أن تحدد الجهات الرسمية عددهم، فيما أعلنت خطوط التبت الجوية -وهي شركة إقليمية مقرها لاسا- إخراج جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة.