دراسة تؤكد أن الهواتف تزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر

أميرة خالد(صدى):

اكتشفت دراسة جديدة أن المجالات الكهرومغناطيسية الصادرة عن هواتفنا المحمولة قد تكون مسؤولة عن خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضحت الدراسة أن الشعاع الصادر عن التكنولوجيا الذكية يؤدي إلى زيادة تراكم الكالسيوم داخل الخلايا في أدمغة الحيوانات.

وقال مؤلف الدراسة مارتن بال: “أن المجالات الكهرومغناطيسية تعمل من خلال قوى مغناطيسية متغيرة على نطاق زمني نانو ثانية”.

وأضاف مارتن بال :” أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، بدأ مرض الزهايمر يؤثر على الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ويتزامن هذا الارتفاع في الخرف الرقمي مع زيادة انتشار الإشعاع الكهرومغناطيسي”.