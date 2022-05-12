استشارية تغذية توضح أطعمة غنيّة بالكالسيوم بعيدة عن منتجات الألبان ” فيديو”
أوضحت الدكتور إجلال الجلالي استشارية التغذية العلاجية بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبعيدة عن منتجات الألبان.
وقالت في خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية “: أن كل أنواع الخضراوات تحتوي على الكالسيوم، كما يحتوي اللوز على نسبة عالية من الكالسيوم”، لافتة أن أفضل نوع يعطي الكالسيوم هو اللوز الحلو .
وأضافت” الجلالي “:” أن حليب الجمال يوجد به نسبة عالية أيضًا من الكالسيوم، حيث أن نسبة الكالسيوم به 295 إلى 300 مل جرام “.
وأفادت بأن الإنسان يحتاج الكالسيوم حتى وهو جنين برحم الأم ، مُشيرة إلى أن الاحتياجات تختلف على حسب العمر فلكل عمر نسبة معينة من الكالسيوم يحتاجها الجسم
#صباح_السعودية | أطعمة غنيّة بالكالسيوم بعيدة عن منتجات الألبان، د. إجلال الجلالي – استشارية التغذية العلاجية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/5ci2aI0cqc
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 12, 2022
#صباح_السعودية | كيف تعرف احتياج جسمك من الكالسيوم؟ د. إجلال الجلالي – استشارية التغذية العلاجية
— قناة السعودية (@saudiatv) May 12, 2022
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