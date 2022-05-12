استشارية تغذية توضح أطعمة غنيّة بالكالسيوم بعيدة عن منتجات الألبان ” فيديو”

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتور إجلال الجلالي استشارية التغذية العلاجية بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبعيدة عن منتجات الألبان.

وقالت في خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية “: أن كل أنواع الخضراوات تحتوي على الكالسيوم، كما يحتوي اللوز على نسبة عالية من الكالسيوم”، لافتة أن أفضل نوع يعطي الكالسيوم هو اللوز الحلو .

وأضافت” الجلالي “:” أن حليب الجمال يوجد به نسبة عالية أيضًا من الكالسيوم، حيث أن نسبة الكالسيوم به 295 إلى 300 مل جرام “.

وأفادت بأن الإنسان يحتاج الكالسيوم حتى وهو جنين برحم الأم ، مُشيرة إلى أن الاحتياجات تختلف على حسب العمر فلكل عمر نسبة معينة من الكالسيوم يحتاجها الجسم