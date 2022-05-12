مواطن يوجه اهتماماته إلى الرياضة بعد تقاعده من الوظيفة

عادل الحربي(صدى):

قرر مواطن يدعى محمد الغامدي أن يوجه اهتماماته إلى الرياضة، وذلك بعد تقاعده من أرامكو كاستشاري جيولوجي قبل 14 عاماً.

وقال الغامدي :” إنه بعد أن اعترته أمراض مثل السكري والضغط والكوليسترول، وجه جل اهتمامه على التمارين الرياضية المتنوعة، حتى تخلص منها”.

وأضاف “أنه يقضي أيامه بين ركوب الدراجة لمسافات طويلة تصل إلى 50 كم باليوم، والمشي لمسافات تصل لـ35 كم مع فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة، وتسلق الجبال في أرجاء المملكة”.

وأفاد بأن رسالته هي “تغيير مفهوم التقاعد للتخلي عن الخمول والكسل الذي اعتاد عليه معظم المتقاعدين”،مؤكداً أن الرياضة تساعد الإنسان على التخلص من الأمراض والمشاكل الصحية”