بالفيديو.. كاتب اقتصادي: أسعار السيارات ستنخفض أكثر من 20% خلال الشهر الجاري

الرياض(صدى):

توقع الكاتب الاقتصادي، محمد آل طفيل، أن تنخفض أسعار السيارات نحو أكثر من 20% خلال الشهر الجاري، وذلك مع إجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة بشأن السيارات.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة ومحاولة بعض الشركات الداخلة في السوق حديثا لتعزيز وجودها سيساهم في خفض الأسعار، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن وزارة التجارة عن 10 إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء، وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات.

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