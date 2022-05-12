وظائف شاغرة في شركة فايزر بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة “فايزر” توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس الصيدلة أو الطب، مشترطة على المتقدم خبرة تجارية لا تقل عن 5 سنوات في صناعة الأدوية في المملكة.

كما تضمنت الشروط خبرة إدارة الأفراد بشدة، والخبرة في مجال علاج أمراض القلب والأوعية الدموية ميزة إضافية، ومهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية ، بما في ذلك تجربة العرض التقديمي لجماهير كبيرة ومتنوعة.

كما اشترطت إظهار المهارات القيادية والمهارات التحليلية للأعمال والتأثير والقدرة على التواصل بين الأشخاص، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي من هنا.