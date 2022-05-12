الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين بمدينة الدمام، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مُساعد إداري ثالث، وفقاً للشروط التالية :

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، اللغة الإنجليزية، لغات وترجمة، تقنية المعلومات، الفنون) أو ما يعادلها.

2- خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لا تقل عن عام واحد أو تدريب بعد التخرج – برنامج تطوير الكوادر السعودية (SCDP).

3- إجادة اللغة الإنجليزية (STEP: 75) أو (IELTS: 6)

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس بتاريخ 1443/10/11هـ الموافق 2022/05/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/10/25هـ الموافق 2022/05/26م، وذلك من خلال الموقع من هنا.