فوضوية داخل فيسبوك في التعامل مع مشروعات ميتافيرس

وكالات(صدى):

أظهرت تسريبات من داخل شركة “ميتا” الشركة الأم لـ”فيسبوك”، تعامل “فوضوي” داخلها بشأن مشروعات “ميتا فيرس” المستقبلية التي تعتمد على الواقع الافتراضي المعزز.

وأشارت إلى إلغاء قسم “الواقع الافتراضي” في “ميتا”، لعدد من المشروعات التي كانت تنوي طرح أجهزة ومبادرات أخرى؛ بسبب اكتشافها عدم واقعيتها وجدواها، فيما أخبر مدير التكنولوجيا في “ميتا”، أندرو بوسوورث، الموظفين أن الشركة لم تعد قادرة على تحمّل بعض الأعمال التي خططت لها مسبقًا، وأنه سيتم تأجيل بعض المشاريع الأخرى.

وتعتبر تلك التقارير سلبية بصورة كبيرة لخطة “ميتا” الطموحة في إعادة توجيه الشركة نحو الواقع الافتراضي وعالم “الميتا فيرس” بدلًا من التركيز على شبكتها للتواصل الاجتماعي، ولكن ذكرت المصادر أيضًا أن “ميتا” لا تزال حاليًا تعمل على مشروع “كامبيرا”، لتصميم سماعة رأس الواقع الافتراضي “المتطورة” المتوقعة هذا الخريف.