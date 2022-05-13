المسند يتوقع نشاط في الرياح وغبار على عدة مناطق

الرياض(صدى):

‏توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح الشمالية وقد تثير الغبار على أجزاء واسعة من دول الخليج.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه يتأثر بها المنطقة الشرقية وربما يتأثر الجزء الشرقي من منطقة الرياض، العراق، الإمارات، جنوب قطر، البحرين، الكويت.

وأشار إلى أن ‏تتربع عادة في مثل هذه الأيام من السنة الهند وباكستان فوق قائمة أشد الدول حراً في العالم، وذلك لفترة محدودة، قبل أن تستلم دول الخليج العربي والعراق زمام القائمة طول فترة الصيف.