حاكم دبي ناعيًا رئيس الإمارات: الشيخ خليفة أدى أمانته وأحب شعبه

أبوظبي(صدى):

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي توفي اليوم الجمعة.

وقال “الشيخ محمد” في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “‏بقلوب يعتصرها الحزن وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم”.

وأضاف: “‏اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته وخدم رعيته وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه .. فارض عنه .. وتغمده بواسع رحمتك .. وأسكنه فسيح جناتك .. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.