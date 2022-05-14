وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أمازون

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أمازون العالمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، بمسمى “مساعد مستودع”.

وأوضحت الشركة، أن الوصف الوظيفي هو: استخدام الهاتف الذكي والتطبيقات والماسحات الضوئية لفرز المنتجات ومسحها ضوئيًا وإعدادها للتسليم، فضلًا عن تبادل نصائح السلامة يوميا مع زملاء العمل، بناء العبوات ولفها وفرزها ونقلها، وتحميل وتفريغ شحنات الشاحنات.

وأشارت إلى أن يكون عمر المتقدم 18 سنة وأكثر، فهم اللغة الإنجليزية الأساسية، مهارات الكمبيوتر الأساسية، بينما التقديم عبر موقع شركة أمازون العالمية