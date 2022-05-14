أعراض الربو وأبرز مهيجاته

الرياض(صدى):

ذكر الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي ورئيس قسم التوعية الصحية في مستشفى الصحة النفسية بجدة، أن الربو هو أحد الأمراض المزمنة الشائعة التي تصيب جميع الأعمار، خصوصًا الأطفال والمراهقين.

وأشار الدكتور عادل باعيسى إلى أنه يصيب الجهاز التنفسي، تحديدًا مجرى الهواء (الشعب الهوائية) المسؤولة عن نقل الهواء من الرئتين وإليها، ونظرًا لانسدادها أو تضيُّقها، تشعر بصعوبة وضيق في التنفس، أو ما يسمى نوبات (أزمات) الربو.

وتعد أعراض نوبة الربو: كحة أو سعال متكرر، صفير (أزيز) أثناء التنفس، صعوبة أو ضيق في التنفس، ضيق أو ألم في الصدر، اضطراب النوم بسبب ضيق التنفس، فيما ليس هناك علاج يشفي تمامًا من المرض، حيث إنه من الأمراض المزمنة المستمرة، إلا أنه يمكنك التحكم فيه والسيطرة عليه للتقليل من النوبات أو الأزمات.

ويمكن ذلك باتباع هذه الخطوات البسيطة: الالتزام باستخدام بخاخ الربو الوقائي حسب وصفة طبيبك، تجنُّب مثيرات (مهيِّجات) الربو: وهي متعددة وتختلف من شخص لآخر. فالتعرض لهذه المثيرات أو المهيجات يجعل حالة الربو لديك أسوأ، فتبدأ بالشعور بهذه النوبات أو الأزمات، استخدام بخاخ الربو الإسعافي وقت النوبات (الأزمات) فقط للتخلص من الأعراض.

وتتمثل مثيرات (مهيِّجات) الربو التي يجب تجنبها في: دخان منتجات التبغ، مثل السجائر والشيشة، البخور وملوثات الجو أو الدخان الناتج عن إشعال الحطب، الهواء الملوَّث المنبعث من عوادم السيارات أو المصانع، الحشرات ومخلفاتها، مثل الصراصير، الحيوانات الأليفة، خصوصًا ذوات الفراء مثل القطط أو الكلاب، التقلبات الجوية المختلفة، مثل الغبار والأمطار أو البرودة الشديدة، المواد الكيميائية، مثل المنظفات أو المعقمات.