مسيرة حياة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الجديد

أبو ظبي(صدى):

أعلن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، اليوم السبت، عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الشيخ محمد بن راشد، وليًا لعهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث وُلد بتاريخ 11 مارس عام 1961 في العين، وتلقى تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية (1979–1979).

ويعتبر الشيخ محمد بن زايد من أبرز الوجوه التي كانت سبباً في النهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة ، باتخاذ العديد من القرارات الهامة والحاسمة والتي أثرت بالإيجاب على قوة الإمارات محلياً ودولياً.

ومن الناحية الأسرية، فإن زوجة الشيخ محمد بن زايد هي: سلامة بنت حمدان آل نهيان (متزوج 1981)، والأبناء هم: خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، آخرون، بينما الأشقاء: خليفة بن زايد آل نهيان، منصور بن زايد آل نهيان،آخرون، أما والدة الشيخ محمد بن زايد هي فاطمة بنت مبارك الكتبي.