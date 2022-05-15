الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني ٢٠٢٢

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لعام 2022م بمحافظة جدة، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف

وأوضحت الشركة التخصصات المطلوبة:

– تقنية المعلومات.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– التصميم الجرافيك.

– القانون.

– العمليات.

– المشتريات.

– المالية.

– المحاسبة.

– إدارة سلسة الإمداد.

– هندسة طيران.

– التسويق.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، وذلك من خلال الموقع

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