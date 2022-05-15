الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني ٢٠٢٢
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لعام 2022م بمحافظة جدة، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف
وأوضحت الشركة التخصصات المطلوبة:
– تقنية المعلومات.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– التصميم الجرافيك.
– القانون.
– العمليات.
– المشتريات.
– المالية.
– المحاسبة.
– إدارة سلسة الإمداد.
– هندسة طيران.
– التسويق.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، وذلك من خلال الموقع
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