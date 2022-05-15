رسالة شيخ الأزهر لمحمد بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات

القاهرة(صدى):

حرص شيخ الأزهر المصري، أحمد الطيب، على توجيه رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد تولي الأخير رئاسة دولة الإمارات.

وقال الطيب: في الوقت الذي أشعر فيه بأخي العزيز الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة رحمه الله، فإنني أشد على يديه وأدعو الله أن يقوي ظهره، ويشد أزره ويوفقه رئيسا وقائدا لدولة الإمارات، لاستكمال مسيرة والده الحكيم في خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير في كل مكان.

وكان المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، انتخب السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.