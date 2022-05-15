وصفات طبيعية لترطيب الشفاه والتخلص من التشقق

أميرة خالد(صدى):

تُعاني العديد من النساء من تشقق الشفاه بسبب نقص الترطيب وهو ما قد يؤدي لحدوث التهابات واحمرار بالشفاه لذا نستعرض أبرز الطرق التي يمكن اعتمادها من أجل ترطيب الشفاه والتخلص من التشقق.

تتضمن تلك الطرق وصفة زبدة الكاكا الغنية بعناصر مرطبة ومطرية للجلد، كما أنها تساعد على التحام التشقق والجروح وتمنح الشفاه المظهر المالس.

كما يوجد وصفة زيت اللوز والغلسيرين وهى عبارة عن ربع كوب من الغليسيرين مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وملعقتين من العسل، ويتم وضعيهم في عبوة مغلقة للاستخدام اليومي كماسك على الشفاه.

وتشمل تلك الوصفات أيضًا وصفة زيت جوز الهند فهو غني بالفيتامين ومضادات الأكسدة والمواد المرطبة، ويتم وضع عدة نقاط على شفتيك قبل النوم من أجل ترطيب الشفاه.