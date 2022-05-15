أمراض صحية وراء رائحة الفم الكريهة

أميرة خالد(صدى):

يعاني العديد من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة رغم الاهتمام والعناية به فقد يكون سبب الرائحة الكريهة وجود أمراض صحية متعددة نستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

تتضمن تلك الأسباب الشخير حيث ينام الشخص وفمه مفتوحاً مما يسبب في تغير في رائحة الفم، والإصابة بارتجاع حمض المريء ويعني ذلك خروج أجزاء من الطعام أو السوائل في الفم.

كما أن مرض السكري أحد أبرز أعراضه تغير رائحة الفم، ووجود التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد و الإنفلونزا والسعال والتهابات الجيوب الأنفية فينتج عنها رائحة الفم الكريهة.

ويعد التهاب اللوزتين في الحلق أحد أسباب تغير في رائحة الفم وإصابة الجسم بالجفاف بما في ذلك جفاف الفم يؤدي تراكم البكتيريا إلى رائحة غير مستحبة من الفم، بالإضافة لمرض تليف الكبد يسبب انبعاث رائحة كريهة من الفم.