وظائف شاغرة لدى كليات الخليج بحفر الباطن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن، عن توفر وظائف أكاديمية وصحية شاغرة (رجال / نساء).

وأوضحت أن التخصصات الأكاديمية (درجة الدكتوراه): القانون: القانون المدني، القانون الإداري، القانون الدولي، القانون التجاري، الشريعة، بينما إدارة الأعمال: إدارة الخدمات الصحية، إدارة الموارد البشرية، التسويق، المحاسبة، الإدارة المالية.

وتتمثل وظائف علوم الحاسب والمعلومات: علوم الحاسب، الشبكات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، رياضيات، فيما اللغة الإنجليزية: الترجمة، اللغويات، أما التخصصات الصحية: تمريض.

وأشارت إلى أن التقديم عبر موقع كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية.