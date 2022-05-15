  • الأحد 15 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. وظائف شاغرة لدى كليات الخليج بحفر الباطن

وظائف شاغرة لدى كليات الخليج بحفر الباطن

وظائف شاغرة لدى كليات الخليج بحفر الباطن
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن، عن توفر وظائف أكاديمية وصحية شاغرة (رجال / نساء).

وأوضحت أن التخصصات الأكاديمية (درجة الدكتوراه): القانون: القانون المدني، القانون الإداري، القانون الدولي، القانون التجاري، الشريعة، بينما إدارة الأعمال: إدارة الخدمات الصحية، إدارة الموارد البشرية، التسويق، المحاسبة، الإدارة المالية.

وتتمثل وظائف علوم الحاسب والمعلومات: علوم الحاسب، الشبكات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، رياضيات، فيما اللغة الإنجليزية: الترجمة، اللغويات، أما التخصصات الصحية: تمريض.

وأشارت إلى أن التقديم عبر موقع كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية.

 

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.