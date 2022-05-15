شركة المراكز العربية: الأجزاء المتضررة في حريق الظهران مول أقل من 10%

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة المراكز العربية اليوم أن الحريق الجزئي في “الظهران مول طال منطقة محدودة من توسعة المول الواقعة في الجهة الغربية والتي تم افتتاحها خلال عام 2008؛ حيث تُشَكل مساحة الأجزاء المتضررة أقل من 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية.

ورجحت الشركة في بيان أصدرته، افتتاح المول خلال الأسابيع القليلة القادمة نظرًا لمحدودية الحريق، مشيرة إلى أنها ستقوم بتقييم الأثر المالي الناتج عن الحادث بعد اكتمال إجراءات المسح الميداني للموقع.

وتوقعت أن الأثر المالي الذي ستتكبده الشركة لن يتجاوز مبلغ 25 مليون ريال؛ في ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة للمول والتي شرعت الشركة في إجراءات المطالبة به.