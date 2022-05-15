بالصور.. مواصفات سيارة أوبل جراند لاند 2022

أميرة خالد(صدى):

تعـد شركة أوبل احدى أكبر وأكثر الشركات تصنيعاً في ألمانيا واحدى أكبر الشركات صناعة السيارات في أوروبا تصنع الشركة 13 طراز، ولديها عدة مصانع في ثمانية دول في أوروبا، وتنتمي السيارة أوبل جراند لاند 2022 فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق.

وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

وتأتي الابعاد الخارجية للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2022 ، بطول 4477 مم، وبعرض يبلغ 1856 مم، و 1609 مم للارتفاع ، و تتسع الحقيبة الخلفية إلى 514 لتر .

وتتميز السيارة أوبل جراند، بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، ومصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED ، و شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة.