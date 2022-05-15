جدة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

جدة(صدى):

سجلت محافظة جدة ظهر اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة⁩ في المملكة لهذا اليوم، حيث بلغت بـ⁩ 48.3 درجة مئوية، في حين سجل مرصد عرفة 47.5 درجة مئوية كثاني أعلى درجة حرارة مُسجلة بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وكانت مدينة جدة تعرضت لهبوب رياح شرقية جافة شديدة الحرارة، وتوقع أن تتسبب برفع درجات الحرارة لمستويات تتخطى حاجز الـ 47 درجة مئوية.

ويشار إلى انخفاض الحرارة بشكل لافت خلال الأيام القادمة بالتزامن مع هبوب رياح شمالية غربية تُسبب إنخفاض ملموس على درجات الحرارة،