الأرصاد: موجة حارة غدًا وسنشهد تقلبات جوية مع اقتراب يونيو

الرياض(صدى):

قال مدير توقعات الطقس في المركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي، إن مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية بسبب الاقتراب من دخول فصل الصيف مع بداية شهر يونيو.

وتوقع أن تتأثر بعض مناطق المملكة غدا بالموجة الحارة خاصة في الأجزاء الداخلية من مكة المكرمة والمدينة، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

وتوقع انخفاض درجة الحرارة بشكل تدريجي على السواحل، ولفت إلى إلى أن التقلبات الجوية سيصاحبها تفاوت في درجات الحرارة في مناطق المملكة، لافتا إلى أن ذلك يؤدي لنشاط الرياح السطحية.