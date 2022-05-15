ظاهرة فلكية مبهرة تضئ السماء لمدة 5 ساعات

جدة(صدى):

تشهد المعمورة خسوفا كليا للقمر وسيكون مشاهدا بشكل كلي في وسط وغرب إفريقيا، حيث يحظى سكان الجزائر والمغرب بأفضل مشاهدة للخسوف الذي يعتبر أول بدر عملاق في عام 2022.

ومن جهته، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هذا الخسوف عميق جدًا، ما يعني أن مدة مرحلة الخسوف الكلي ستكون طويلة.

وأشار إلى أن القمر سيستغرق ساعة و25 دقيقة ليمر خلال ظل الأرض، أما مدة كافة مراحل الخسوف فستستغرق 5 ساعات و18 دقيقة ما بين الساعة 04:32 و09:50 صباحاً بتوقيت مكة (01:32 و06:50 صباحاً بتوقيت غرينتش) على مستوى الكرة الأرضية.

ووفق وكالة “ناسا” فإن القمر سيتوهج باللون القرمزي خلال أول خسوف كلي للقمر لهذا العام، في تناقض صارخ مع لمعانه الأبيض اللبني المعتاد.