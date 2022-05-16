حسن شاكوش يطلب السماح من الجمهور المصري

القاهرة(صدى):

اعتذر مطرب المهرجانات المصري الموقوف عن الغناء في مصر حسن شاكوش، للشعب المصري ونقابة الموسيقيين على ما بدر منه من خطأ في حق الجمهور المصري، وذلك للسماح له بالغناء داخل مصر.

وقال حسن شاكوش: أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش، وأنا عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء ليه.

وقدم شاكوش الاعتذار للفنان هاني شاكر قائلا: بتأسف للأستاذ هاني شاكر؛ ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح اللي هيقولولي عليه، والتزم بضوابط النقابة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية ، قد أجرت تحقيقا مع كل من حسن شاكوش، ورضا البحراوي، من خلال اللجنة المشكلة للتحقيق معهما فيما بدر منهما من تجاوزات وصلت حد السب والقذف بإحدى الحفلات.